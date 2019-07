Heidelberg (ots) -



Deutschland bewegt sich zu wenig, zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO)(1). Die Gründe, die uns davon abhalten, sich körperlich zu betätigen, sind vielfältig. Ein Großteil der Bevölkerung gibt an, aufgrund körperlicher Einschränkungen oder Schmerzen auf eine aktive Betätigung zu verzichten (2). Ganze 43 Prozent leiden unter Knieschmerzen, fast 20 Prozent unter Schmerzen an der Ferse (3). Was viele nicht wissen: Diese Beschwerden haben oftmals ihren Ursprung in den Füßen. Mit den neuen Scholl In-Balance 3/4 Einlagen bei Schmerzen von Knie bis Ferse schafft Scholl, der Experte für Fußgesundheit, nun Abhilfe.



Der Großteil der deutschen Bevölkerung sitzt an einem typischen Wochentag im Schnitt fast sieben Stunden. Mehr als jeder Fünfte kommt sogar auf neun Stunden oder mehr, wie es in einer Erhebung der Techniker Krankenkasse heißt (2). Da ist viel zu wenig Bewegung drin, meint die WHO (1). Bei unangenehmen Schmerzen in Knien oder Fersen ist mehr Bewegung im Alltag für viele allerdings undenkbar. Ausgangspunkt ist in vielen Fällen eine übermäßige Belastung und falsche Druckverteilung am Fuß. Gemeinsam mit Biomechanik-Experten und Orthopäden hat Scholl nun erstmals eine Lösung für den Drogeriemarkt entwickelt.



Unsere Füße werden bei jedem Schritt belastet, pro Tag halten sie bis zu 500 Tonnen Druck aus. Eine Fehlstellung der Fußposition kann zu unnatürlichen Bewegungsabläufen führen. Das Resultat sind oftmals Schmerzen im unteren Bereich des Körpers. Die neuen Scholl In-Balance 3/4 Einlagen wirken dem gezielt entgegen und zeichnen sich durch eine dreifache Wirkung aus. Sie bieten sofortige Abfederung von Stößen und helfen damit, den Druck auf Füße und Unterkörper zu reduzieren. Durch die fußgerechte Passform ermöglichen sie zeitgleich eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung, die zu klinisch bestätigter Druckentlastung verhilft. Dank ihrer speziellen Motion Control Structure haben die Scholl In-Balance 3/4 Einlagen zudem die richtige Form und Materialkombination für eine zusätzliche Unterstützung der Fußstellung. Die tiefe Fersenschale und die Fußgewölbestütze minimieren ein übermäßiges Einwärtsdrehen des Fußes, verringern die Belastung in der Fußregion und helfen damit, Schmerzen in den Knien zu lindern.



Die Einlagen können ohne Kleben einfach in den Schuh gelegt werden, ohne dass die ursprüngliche Schuhsohle herausgenommen werden muss. Auch ein mehrfaches Wechseln der Schuhe ist problemlos möglich.



Die neuen Scholl In-Balance 3/4 Einlagen bei Schmerzen von Knie bis Ferse sind ab 1. Juli 2019 für 19,99 Euro UVP mit Geld zurück-Garantie in drei verschiedenen Größen (37-39,5 / 40-42 / 42,5-45) im Drogeriemarkt erhältlich.



