Frankfurt - ServiceNow erweitert die bereits bestehende Partnerschaft mit AWS um zwei Integrationen in den AWS Security Hub. Die Security-Operations-Lösung (SecOps) und das IT Service Management von ServiceNow werden in den AWS Security Hub integriert. Dadurch können Nutzer dank effizienter Workflows IT-Bedrohungen schneller identifizieren und effektiver darauf reagieren.

