Bei seinen künftigen Modellen will Huawei weiter auf Googles Betriebssystem setzen. Wenn dies nicht möglich sei, wolle man auf eigene Technologien zurückgreifen.

Huawei will trotz der drohenden Handelssanktionen durch die USA weiter auf Googles Android-Ökosystem setzen. Das erklärte Westeuropa-Chef Walter Ji am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung des neuen Smartphones Mate20 X 5G.

Inmitten einiger Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA hofft das Unternehmen auf eine Lösung, weiter ...

