Saudi-Arabiens Energieminister nennt einen Zeitraum für den Börsengang des Erdöl-Riesens Saudi Aramco. Banken hoffen auf größere Rolle beim IPO.

Saudi-Arabien startet einen neuen Anlauf zum Börsengang seines Erdöl-Riesen Saudi Aramco. Den Vorbereitungen auf die Mega-Emission stehe nichts mehr im Wege, nachdem die Übernahme von 70 Prozent am Petrochemie-Konzern Saudi Basic Industries und eine milliardenschwere Anleihe unter Dach und Fach seien, sagte Energieminister Khalid al-Falih am Dienstag beim Opec-Treffen in Wien. Er ist auch Aufsichtsratschef von Aramco.

Die 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme hatte die Pläne für den Börsengang verzögert, der eigentlich schon 2018 über die Bühne gehen sollte. "Wir haben nie ...

