ZÜRICH (Dow Jones)--Die Börse in der Schweiz hat am Dienstag etliche Nachbarbörsen hinter sich gelassen. Der Leitindex SMI hat erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 10.000 Punkten geschlossen. Als Grund für die relative Stärke nannten Teilnehmer den defensiven Charakter des eidgenössischen Marktes, denn defensive Aktien waren europaweit gefragt. Nach den jüngst kräftigen Aufwärtsbewegungen seien die Anleger zunächst einmal vorsichtiger geworden. Die Fantasie im US-chinesichen Handelsstreit hat bereits wieder nachgelassen, nachdem die Wiederaufnahme der Gespräche am Montag noch gestützt hatte.

Dafür droht Ärger zwischen den USA und der EU, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle in zunächst noch überschaubarem Volumen von rund 4 Milliarden Euro angedroht hat. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.021 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,12 (zuvor: 52,9) Millionen Aktien.

Die Schwergewichte Nestle und Novartis trugen zu den Aufschlägen am Gesamtmarkt bei mit Gewinnen von 1,4 bzw 0,7 Prozent. Bryan Garnier hatte die Kursziele für Novartis und Roche etwas erhöht und empfahl sie weiter zum Kauf. Roche hinten aber mit plus 0,2 Prozent hinterher.

Für die SGS-Aktie ging es um 2 Prozent nach oben. Die Titel sind in jüngster Zeit hinter dem Markt zurückgeblieben und haben die Aufwärtsbewegung des SMI kaum mitgemacht. Dagegen schnitten konjunktursensible Aktien schwächer ab als der Gesamtmarkt. So tendierten ABB kaum verändert und Lafargeholcim fielen um 0,9 Prozent.

Die Richemont-Aktie zeigte sich von einer skeptischen Analystenstimme wenig beeindruckt. Sie legte um 0,4 Prozent zu, obwohl die DZ Bank die Aktie auf "Halten" von "Kaufen" abgestuft hatte.

July 02, 2019 11:55 ET (15:55 GMT)

