Volkswagen bleibt auf dem US-Automarkt im Aufwind. Starke Verkäufe des neuen Jetta und des SUV Atlas ließen den Absatz im Juni im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 31 725 Neuwagen mit VW -Logo klettern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf steht für VW insgesamt ein Plus von 6,8 Prozent zu Buche. Damit holt VW in den USA, wo die Verkäufe nach dem Abgasskandal zeitweise eingebrochen waren, weiter kräftig auf.

Dabei schwächelt der US-Markt eigentlich eher, Analysten rechnen für Juni branchenweit mit dem sechsten Rückgang der Verkaufszahlen in Folge. Mit Fiat Chrysler schaffte zwar einer der größten Hersteller einen leichten Absatzanstieg, doch insgesamt sind die Erwartungen gedämpft. Toyota etwa meldete einen 3,5-prozentigen Rückgang. Die Ergebnisse der meisten anderen Hersteller liegen noch nicht vor./hbr/DP/men

