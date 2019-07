Das Währungspaar USD/JPY kämpfte um Halt, geriet in in der amerikanischen Handelszeit aber erneut unter Abwärtsdruck. Zuletzt handelt es auf 108,05 und verlor damit 0,36% an Wert. Der Effekt der Wiederaufnahme der Handelsverhandlungen ist schon wieder verfolgen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe gab einen Großteil ihrer Gewinne vom Montag ...

