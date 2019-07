New York (ots/PRNewswire) - UM (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&

Hierbei handelt es sich um die erste kulturorientierte Untersuchung

der jährlich durchgeführten Wave X-Studie, die den Gebrauch von

sozialen und digitalen Medien und die dahinterliegenden Motivationen

in 81 Ländern und 44 Sprachen durchleuchtet. Die Ergebnisse zeigen,

dass vier Haupttrends das Verbraucherverhalten von heute bestimmen:

"Resist" (Dagegen sein), "Retrograde" (Zurück zur guten alten Zeit),

"Reglocalize" (Regionaler und lokaler Bezug) und "Recreate" (Sich neu

erschaffen).



Laut Remix Culture stimmen 61 Prozent der im Internet aktiven

Verbraucher der Aussage zu, dass Marken für ihr soziales Leben eine

wichtige Rolle spielen. Wenn Marken diese Erwartungen nicht erfüllen,

werden sie von Verbrauchern angezählt, und um ihre Bedenken zu

äußern, nutzen diese dann soziale Medien, indem sie eine "Resist"-

oder "Dagegen"-Bewegung ins Leben rufen und pflegen.



Der "Retrograde"-Trend spiegelt sich in dem Verhalten wider, wie

Verbraucher sich den Inhalten und der Kultur aus vergangenen

Jahrzehnten und Marken mit Nostalgiewert zuwenden.

Generationsbezogene Trends aus der Vergangenheit stehen jetzt im

Vordergrund und bestimmen den persönlichen Stil, die Sprache und die

Überzeugungen:



- 68 Prozent hören gerne Musik oder schauen sich gerne Filme aus

anderen Jahrzehnten an

- 57 Prozent sagen, dass in ihren Familien die Kultur/Traditionen der

Vorgängergenrationen gepflegt werden

- 55 Prozent schauen sich gerne Fernseh-Shows an, die mittlerweile

nicht mehr ausgestrahlt werden



Die Untersuchung zeigt zudem auch, dass sich Verbraucher von heute

auf der ganzen Welt mehr denn je nach Anregungen aus der

unmittelbaren Umgebung sehnen, die sie übernehmen können und die ihr

Gefühl von Individualität ansprechen. Dieser Trend wird auch als

"Reglocalizing" bezeichnet. Sobald Verbraucher mit Inhalten/Produkten

aus anderen Ländern zu tun haben, finden 57 Prozent der Befragten,

dass lokale Marken und Produkte authentischer sind.



Die Studie findet zudem heraus, dass Verbraucher zunehmend ihre

Identitäten erweitern und "neu erschaffen" ("Recreate"-Trend) wollen.

Auf die Bitte, Faktoren dafür zu nennen, die ihre Identität

ausmachen, werden unter anderem am häufigsten

Gesundheits-/Fitness-Stand, Freunde, Schule/Wissen/Bildungsgrad,

Familientraditionen, Leidenschaften, der Glaube an die große

Bedeutung von Wissenschaft/Beweisen/Verstehen sowie das Herkunftsland

genannt. Da persönliche Identitäten immer komplexer werden, gibt es

bei Verbrauchern derzeit eine Hinwendung zu Marken, die viele

unterschiedliche Identitätsfaktoren ansprechen. Dabei sagen 65

Prozent, dass sie gerne mit Unternehmen zu tun haben möchten, die für

eine neue Art und Weise stehen, wie man bestimmte Dinge tut.



- 61 Prozent der Verbraucher verbinden Elemente aus verschiedenen

Zeiten und Kulturen sowie verschiedenen Traditionen mit ihrem

persönlichen Stil.

- 65 Prozent sind daran interessiert, Unternehmen auszuprobieren, die

für neue Wege stehen, wie man bestimmte Dinge anpackt.



"Remix Culture zeigt auf, wohin der Weg hin zu einer kulturellen

Verbindung geht, indem es sich tiefgreifender mit den verschiedenen

Arten von Inhalten beschäftigt, die eine kulturelle Identität

ausmachen und die das Verhalten von Verbrauchern beeinflussen", sagte

Deidre Smalls-Landau, Global Chief Cross-Cultural Officer von UM.

"Diese Erkenntnisse können unseren Kunden dabei helfen, kulturelle

Trends besser zu verstehen und sich darin besser zurechtzufinden, vor

allem in einer Zeit, in der das Vertrauen weiter schwindet und in der

es wichtiger als je zuvor ist, ihre Marken als kulturell relevant zu

positionieren."



Diese Auflage der Wave X-Studie von UM mit ihrem Schwerpunkt Remix

Culture umfasst eine quantitative Studie mit 56.397 aktiven

Internetnutzern, d.h. mit denjenigen, die jeden Tag oder mindesten

jeden zweiten Tag im Internet sind. Die Studie wurde in 44 Sprachen

und in 81 Ländern durchgeführt und steht repräsentativ für weltweit

1,73 Milliarden aktive Internetnutzer. Um mehr über die Studie zu

erfahren, gehen Sie bitte auf http://wavex.umww.com.



INFORMATIONEN ZU UM



UM ist eine strategische Medienagentur, die sich dafür einsetzt,

dass Medien ebenso einer der wichtigsten Wachstumsmotoren wie der

entscheidende Faktor für mehr Effizienz sind. Wir sind davon

überzeugt, dass eine bessere wissenschaftliche Forschung und

künstlerisch höherwertige Angebote für unsere Kunden zu besseren

Ergebnissen führen. Unsere wissenschaftliche Forschung stützt sich

auf die umwälzende Stärke von Geschäftsanalysen und Datenerhebung in

Echtzeit. Wir machen künstlerisch wertvolle Angebote, indem wir

Momente erschaffen, die in den Medien Relevanz haben und den Marken

so mehr Dynamik verleihen. Als führendes, globales Mediennetzwerk

unter dem Dach von IPG Mediabrands ist UM in über 100 Ländern aktiv

und beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter, die Innovationen für eine

ganze Reihe von Kunden aus der ganzen Welt schaffen, so etwa für

Accenture, American Express, BMW, Coach, Coca-Cola, ExxonMobil,

Fitbit, GoPro, Johnson & Johnson, Quicken Loans, Sony, Spotify und

The Hershey Company.



