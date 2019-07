Wie die Immofinanz mitteilt, erwartet der Vorstand für das 2. Quartal 2019 aus heutiger Sicht einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag aus der Immobilienbewertung. Auf Basis der zum Halbjahr erfolgten, externen Immobilienbewertung würden sich positive Bewertungseffekte im Bereich von voraussichtlich 100,0 Mio. Euro abzeichnen. Neben dem anhaltend sehr guten Marktumfeld in Österreich und Deutschland würde das Ergebnis auch die positive Marktentwicklung in einzelnen zentral- und osteuropäischen Kernländern reflektieren, wie die Immofinanz bekanntgibt.. Das Halbjahresergebnis wird am 28. August 2019 (abends) veröffentlicht.

