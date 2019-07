Der Elektroautobauer Tesla hat sein Versprechen gehalten: Das zweite Quartal ging mit einem deutlichen Plus bei der Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge zu Ende.Wie Tesla am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte, wurden von April bis Ende Juni 95.200 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Damit wurde der bisherige Quartalsrekord von 91.000 Fahrzeugen übertroffen. Insgesamt brachte der Konzern 77.500 Model 3 an den Mann, darüber hinaus wurden 17.650 Model S und Model X an Kunden übergeben.Damit ...

