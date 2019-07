Das innovative Vertriebsschulungssystem Link Learn der globalen Schönheitsmarke erzielte 9,5 von 10 Punkten

Mary Kay Inc. gab heute bekannt, dass es bei den Spring Omni Awards 2019 in der Kategorie Bildung für sein innovatives Vertriebsschulungssystem Link Learn mit Gold ausgezeichnet wurde. Die innovative E-Learning-Plattform bietet ein solides Lernprogramm, mit dem die Unterstützung der unabhängigen Vertriebsmitarbeiter im Bildungsbereich verbessert und ihr Geschäftserfolg gesteigert werden soll. Außerdem verbindet es die selbständigen Beauty-Berater von Mary Kay mit einer Lerngemeinschaft, die auf Inhalten, Barrierefreiheit und Lokalisierung basiert.

"Wir bei Mary Kay sind fest davon überzeugt, dass wir uns kontinuierlich weiterbilden und beruflich weiterentwickeln", sagte Beth Lopez, stellvertretende Leiterin für Global Sales Education bei Mary Kay und stellvertretende Leiterin für Vertrieb und Marketing bei Mary Kay Inc. in Europa. "Wir fühlen uns geehrt, den goldenen Spring Omni Award 2019 für die harte Arbeit, die wir in unsere Link Learn-Technologie investiert haben, zu erhalten. Die Reaktion und das Engagement im Rahmen des neuen Vertriebsschulungssystems waren überaus positiv und wir werden weiterhin mit unseren Mary-Kay-Märkten zusammenarbeiten, um diese innovative, preisgekrönte Plattform einzuführen, die dazu beiträgt, unsere Mission fortzusetzen, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern."

Die Omni Awards zeichnen herausragende Leistungen in den Bereichen Film/Video, Web und mobile Medien aus. Beiträge aus aller Welt werden akzeptiert. Das Bewertungsverfahren der Omni Awards bringt eine Vielzahl talentierter Fachleute zusammen, die für hoch angesehene Unternehmen arbeiten. Vom Preiskomitee vertretene Unternehmen sind unter anderem das Olympische Organisationskomitee, CNN, NBC, ABC, PBS, die US-Armee, Cartoon Network, Disney, Associated Press und Sodium Entertainment.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der ursprünglichen bahnbrechenden Powerfrauen, gründete vor mehr als 55 Jahren ihr Kosmetikunternehmen mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte herzustellen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeitern in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay widmet sich der Erforschung der Wissenschaft hinter der Schönheit und der Herstellung von hochmoderner Hautpflege, Farbkosmetik, Duftstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln. Über die Mary Kay FoundationSMhat das Unternehmen mehr als 78 Millionen Dollar für die Krebsforschung und Unterkünfte für Opfer häuslicher Gewalt bereitgestellt. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen.

