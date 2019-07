Das war eine ziemliche Ansage, die von VW am Dienstag kam. "Volkswagen übernimmt in China Führungsrolle bei Elektromobilität" - so der Titel einer entsprechenden Mitteilung von VW. Im weiteren Text der Meldung hieß es dann, dass VW die Führungsrolle in China übernehmen "will". Das kann durchaus ein Unterschied sein. Jedenfalls verweist VW auf den "ersten World New Energy Vehicle Congress", der - passend zum Thema - in der chinesischen Stadt Boao stattfand. Dort "bekräftigte" laut VW der Vorstandsvorsitzende ... (Peter Niedermeyer)

