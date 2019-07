Kaufland feiert den Baubeginn des Verteilzentrums in Mickleham, Bundesstaat Victoria. Die Anlage befindet sich nördlich von Melbourne und wird auf einer Grundstücksgesamtfläche von 28 Hektar modernste Technologien in den Bereichen Automatisierung, Nachhaltigkeit und Effizienz nutzen. Foto © 2019 by George M Trifunovic, all rights reserved. vlnr.: Patrick Bezner (Kaufland),...

Den vollständigen Artikel lesen ...