Mit Wirkung zum 01. Juli 2019 hat das International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) eine neue offizielle Rasse von Falschmehltau im Salat, Bl:36EU, benannt. Diese neue Rasse des Bremia-Pathogens (Bremia lactucae, Bl) wurde in den letzten Jahren identifiziert; Bl:36EU wurde erstmals 2016 in Deutschland gefunden und in den letzten Jahren in ganz Europa (Frankreich, Niederlande, Italien,...

