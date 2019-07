Während der US-chinesische Handelsstreit für Huawei bislang große Probleme mit sich brachte, konnte Apple von den Schwierigkeiten seines Konkurrenten profitieren.Der andauernde Handelsstreit zwischen den USA und China macht sich an Märkten weltweit bemerkbar. Er veranlasste Anleger in der Vergangenheit immer wieder zu Sorgen um die weltweite politische und wirtschaftliche Lage und führte zu Verlusten an den Börsen. Auch einige Unternehmen mussten unter dem Zwist der beiden Nationen leiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...