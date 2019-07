Das Europaparlament in Straßburg soll am Mittwoch einen neuen Präsidenten wählen. Die Abstimmung über die Nachfolge von Antonio Tajani beginnt laut Tagesordnung um 9.00 Uhr. Wer alles für das Amt kandidiert, war am Dienstagabend noch nicht klar.

Die Europäischen Grünen schlugen die deutsche Europaabgeordnete Ska Keller vor. Die Linksfraktion tritt mit der spanischen Abgeordneten Sira Rego von der Partei Izquierda Unida an.

Ein Kandidat benötigt die absolute Mehrheit, um die Wahl zu gewinnen. Es kann maximal vier Wahlgänge geben, am letzten dürfen nur noch die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen teilnehmen.

Das Amt des Parlamentspräsidenten wird für zweieinhalb Jahre besetzt, also nur für die Hälfte der Wahlperiode. Er kann danach aber ein zweites Mal gewählt werden und somit die vollen fünf Jahre im Amt sein.

Der Präsident vertritt das Parlament nach außen und bei den anderen Organen der EU. Er leitet außerdem alle Tätigkeiten des Parlaments und seiner Gremien sowie die Plenardebatten./ari/DP/he

