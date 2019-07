Die UAE Water Aid Foundation (Suqia) hat die Einreichungsfrist für den zweiten Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award auf den 1. September 2019 verlängert. Die an der Preisverleihung teilnehmenden Bewerber werden um Preise im Gesamtwert von 1 Million USD konkurrieren.

Der Award wurde von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem Vizepräsidenten und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, eingeführt, um Forschungszentren, Einzelpersonen und Innovatoren zu ermutigen, nachhaltige und innovative solarstrombasierte Lösungen für die Trinkwasserverknappung zu finden. Suqia beaufsichtigt unter dem Dach der Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI) den Preis, der in drei Hauptkategorien unterteilt ist: Innovative Projekte, innovative Forschung und Entwicklung und innovative Einzelpersonen.

"Dieser globale Preis bekräftigt das Engagement der VAE für Innovation und Nachhaltigkeit sowie für die Suche nach nachhaltigen Lösungen für die Verknappung von Trinkwasser weltweit. Der diesjährige Preis ist im Jahr der Toleranz besonders wichtig, wie Seine Hoheit Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, verkündete. Das Jahr der Toleranz ist eine Erweiterung des Jahres von Zayed 2018, da es die Werte des verstorbenen Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan trägt, der den Bedürftigen weltweit eine helfende Hand reichte, um das menschliche Leiden zu lindern, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Der Preis spiegelt unser Bestreben wider, nachhaltige und innovative Lösungen zur Nutzung der Solarenergie zu finden, um der Knappheit von Trinkwasser entgegenzuwirken", so Seine Eminenz Saeed Mohammed Al Tayer, Vorsitzender des Kuratoriums von Suqia.

Die Kategorie Innovative Projekte richtet sich an staatliche, halbstaatliche und nichtstaatliche Organisationen und beinhaltet zwei Preise: Preis für große Projekte mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 300.000 USD und Preis für kleine Projekte mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 240.000 USD. Die Kategorie Innovative Forschung und Entwicklung richtet sich an Einzelpersonen und Teams von wissenschaftlichen Instituten und Forschungszentren, die unabhängig arbeiten oder zu staatlichen bzw. halbstaatlichen Organisationen gehören. Sie beinhaltet zwei Preise: den Preis für Institutionen auf nationaler Ebene und den Preis für Institutionen auf internationaler Ebene mit Preisgeldern von je 200.000 USD. Beim Preis für Einzelpersonen gibt es zwei Kategorien: den Jugendpreis, der sich an junge Menschen zwischen 15 und 35 richtet und bei dem ein Preisgeld in Höhe von 20.000 USD vergeben wird, und den Preis für angesehene Forscher, bei dem ein Preisgeld in Höhe von 40.000 USD vergeben wird.

