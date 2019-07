=== *** 09:00 EU/Europäisches Parlament, Fortsetzung konstituierende Sitzung (bis 4.7.), voraussichtlich Wahl des Parlamentspräsidenten, Straßburg *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunktur- forschung (IMK), PK zur Studie "Arbeits- und Lohnstückkosten im europäischen Vergleich", Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 49,9 zuvor: 50,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 51,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,6 1. Veröff.: 55,6 zuvor: 55,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 52,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,1 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 51,8 10:00 DE/FDP-Bundestagsfraktion, Gutachten zur Ausweitung des EU-Emissionshandels auf den Verkehrs- und Wärmesektor in Deutschland, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,0 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-PK, Frankfurt 11:00 DE/Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die privaten und öffentlichen Banken in Deutschland, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, PG zu den weiteren 5G-Plänen, Berlin *** 12:30 EU/Kommission, wöchentliche Sitzung, u.a. voraussichtlich Entscheidung über Einleitung eines Defizitverfahrens gegen Italien, Brüssel 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +135.000 Stellen zuvor: +27.000 Stellen *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -54,40 Mrd USD zuvor: -50,79 Mrd USD *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 227.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 50,9 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 55,8 Punkte zuvor: 56,9 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - Verkürzter Börsenhandel am US-Anleihemarkt (20:00), am US-Aktienmarkt NYSE (19:00), Nasdaq (19:00) ===

