Bei ihrem vierten Treffen seit der Europawahl haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs endlich auf ein Personalpaket geeinigt. Nicht immer kamen die Besten zum Zug.

Vier Anläufe haben die Staats- und Regierungschefs gebraucht, ehe sie sich am Montagabend auf ein Personalpaket geeinigt haben. Das Team überrascht nicht nur, weil Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen an die Spitze der einflussreichen EU-Kommission rücken soll. Auch andere Personalien waren so nicht erwartet worden.

Zunächst einmal haben die Staats- und Regierungschefs das Prinzip Spitzenkandidat begraben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte schon lange darauf hingearbeitet. Aber zum Wochenende hatte es noch so ausgesehen, dass doch nur ein Kandidat, der im Europawahlkampf angetreten war, Präsident der EU-Kommission werden könne. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dies so am Rande des G20-Treffens im japanischen Osaka angedeutet.

Doch dann kam es anders: Osteuropäische Länder wie Polen, Ungarn und Tschechien blockierten den Sozialdemokraten Frans Timmermans - genauso wie Italien. Letztendlich gescheitert ist Timmermans aber freilich am Widerstand der europäischen Christdemokraten. Sie akzeptierten nicht, dass der erste Preis, die EU-Kommission, an den zweiten Sieger der Europawahl gehen sollte.

Margrethe Vestager, bisher Wettbewerbskommissarin, und spät erklärte Spitzenkandidatin der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...