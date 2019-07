Das hat geklappt: Am Dienstag teilte die Commerzbank mit, ihre erste sogenannte Additional-Tier-1-Anleihe erfolgreich emittiert zu haben. Bereits Ende Juni hatte die Commerzbank die entsprechenden Pläne mitgeteilt. Aber würde die Emission auch erfolgreich sein? Schließlich ging es um ein beachtliches Volumen (1 Mrd. Dollar) - und an den Finanzmärkten dürfte bestimmt von einigen genau beobachtet werden, ob die Commerzbank das geschafft hat. Nun also die Mitteilung: Das hat geklappt! Und zwar war ... (Peter Niedermeyer)

