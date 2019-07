Viel war zuletzt gemunkelt worden, Tesla-Chef Elon Musk könnte seine Ankündigung eines neuen Auslieferungsrekords nicht halten. Doch es gelang ihm. Zur 100.000er-Marke fehlten Tesla nur 4800 Fahrzeuge. Ein großer Sprung.

Der Appell von Elon Musk hat gefruchtet. Der Tesla-Chef hatte im Juni nochmal alle Mitarbeiter angespornt, beim Ausliefern von Teslas zu helfen. Auch die in der Verwaltung, Design und Entwicklung. Erst wenn die Käufer ihre Fahrzeuge persönlich in Empfang genommen haben, zählt es als offizielle Auslieferung. Am vergangenen Wochenende wurde deshalb bis in die Nachstunden rotiert.

Denn die Wall-Street-Analysten beäugen die Zahl der Auslieferungen besonders kritisch, um so auf den Geschäftsverlauf zu schließen. In den vergangenen Monaten gab die Tesla-Aktie vor allem deshalb nach, weil wegen logistischer Probleme im ersten Quartal weit weniger Fahrzeuge als erwartet ausgeliefert worden waren. Da zudem die Versionen für den europäischen und chinesischen Markt die Produktion für US-Modelle im Stammwerk blockierte, mussten Kunden im heimischen Markt auf ihre Fahrzeuge warten.

Seit Jahresbeginn hat Tesla etwa 15 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt und lag am Dienstag vor Bekanntgabe der Zahlen bei 40 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal hat Tesla nun einen Lieferrekord aufgestellt. Die 100.000er-Marke konnte Musk zwar nicht durchbrechen, doch stattliche 95.200 Elektroautos hat das Unternehmen in den Monaten April, Mai und Juni ausgeliefert. Das Gros davon mit dem Model 3 mit 77.550 Fahrzeugen, aber auch 17.650 Stück von den margenträchtigeren und teureren Model S und Model X. Ein beträchtlicher Sprung: Im ersten Vierteljahr waren ...

