Das amerikanische Unternehmen Life Storage Inc. (ISIN: US53223X1072, NYSE: LSI) wird eine Quartalsdividende von 1,00 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 26. Juli 2019 (Record date: 16. Juli 2019). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Life Storage (ehemals Sovran Self Storage) 4,00 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 97,65 US-Dollar und unter Zugrundelegung ...

