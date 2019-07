Seit 2013 ist Ursula von der Leyen Verteidigungsministerin - und die Bundeswehr ist in einem so katastrophalen Zustand wie nie zuvor seit ihrem Bestehen. Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels meinte bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2018: "Das System der Mangelbewirtschaftung besteht in allen Bereichen fort." Teils ...

