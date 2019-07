Im ersten Halbjahr 2019 verkaufte KTM weltweit rund 136.000 Fahrzeuge unter den Marken KTM und Husqvarna Motorcycles und steigerte somit den Absatz um rund 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die gestiegenen Absatzzahlen seien einerseits auf die positive Entwicklung des europäischen Gesamtmarktes zurückzuführen. Das motorisierte Zweirad gewinne in Europa wieder an Beliebtheit und die Zulassungen hätten um über 10 Prozent zugelegt, erklärt das Unternehmen. Andererseits habe KTM in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres durch das starke Absatzwachstum in Indien (rund +30%) auch dort an Marktanteilen zugewinnen und somit den weltweiten Absatz steigern können. Die finalen Kennzahlen für das erste Halbjahr werden am 26. August ...

