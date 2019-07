The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B043377 UNICR.BK AUS. 14-19 5 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0Z18K8 STADT HAMBURG LSA A.02VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL7737 NORDLB IS. 09/19 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB03B7 LB.HESS.THR.CARRARA01D/14 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2FX2 LB.HESS.THR.CARRARA07E/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3C66 LB.HESS.THR.CARRARA07H/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ8FR1 DZ BANK IS.A829 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011531631 ALSTOM S.A. 13/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1442232333 SANTANDER UK 16/19 FLRMTN BD00 BON GBP N

CA XFRA DE000A12TY05 DZ HYP OE.PF.R.654 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6AY4 NORDLB IS.S.1087 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB03A4 NRW.BANK IS.03A VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ3464 DZ BANK IS.A621 BD01 BON EUR N

CA LP8B XFRA FR0010096941 LA POSTE 04/19 MTN BD01 BON EUR N

CA DT6F XFRA US25156PAN33 DT.TELEK.INTL F. 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US35177PAT49 ORANGE 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US68389XAG07 ORACLE 2019 BD01 BON USD N

CA QVUA XFRA XS0202774245 BANCO SANTANDER 04/UND. BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1084838496 TUERKIYE GAR.BK 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0436054885 NOR.GAS NET.FIN 09/19 BD02 BON GBP N

CA 5AUF XFRA XS0438332271 ASFINAG 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1061475072 UNICR.INTL(LU) 14/19 BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1255435965 DH EUROPE FIN. 15/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING 17/19 BD02 BON EUR N