NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 03.07.2019;Das Instrument CURK DE000A2YPGM4 CURASAN AG KONV. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 03.07.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument CURK DE000A2YPGM4 CURASAN AG KONV. EQUITY has its first trading date on 03.07.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
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