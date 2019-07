TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Negative Vorzeichen dominieren am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen. Die Euphorie, die der "Waffenstillstand" im Handelsstreit zwischen China und den USA am Wochenende geweckt hat, weicht Ernüchterung. Marktteilnehmer fragen sich, ob und wann beide Seiten ihren Konflikt beilegen werden, denn konkrete Fortschritte sind seither nicht vermeldet worden und die jeweiligen Positionen sind verhärtet.

Vor dem Unabhängigkeitstag in den USA seien die Umsätze vergleichsweise gering, heißt es im Handel. An der Wall Street findet am Mittwoch nur ein verkürzter Handel statt. Am Donnerstag bleiben die US-Finanzmärkte geschlossen.

In Tokio geht es für den Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent auf 21.572 Punkte nach unten. Auf dem japanischen Aktienmarkt lastet der wieder etwas festere Yen. Er erhält als sicherer Hafen wieder spürbar Zulauf wegen der Unsicherheit um den Fortgang der Handelsgespräche und Konjunktursorgen. Der Dollar fällt auf etwa 107,60 Yen, nachdem er am Vortag in der Spitze noch bei 108,47 Yen notierte. Auch Gold ist weiter gesucht. Die Feinunze verteuert sich nach der Vortagesrally um 0,6 Prozent auf 1.427 Dollar.

In Schanghai verliert der Composite-Index 0,7 Prozent. Händler verweisen auf Aussagen des Präsidenten der chinesischen Zentralbank Yi Gang. Dieser soll Erwartungen an eine Zinssenkung gedämpft haben, indem er den aktuellen geldpolitischen Kurs der Notenbank als genau richtig bezeichnet habe.

Neue US-Zölle auf Stahl aus Taiwan und Korea belasten Sektor kaum

An der Börse in Seoul fällt der Kospi um rund 1 Prozent, belastet von Schwergewicht Samsung Electronics, dessen Kurs um fast 2 Prozent fällt.

Geplante neue US-Strafzölle belasten Aktien aus der Branche dagegen kaum. Die USA haben angekündigt, Zölle von bis zu 456 Prozent auf Stahl aus Korea oder Taiwan zu erheben, der aus diesen beiden Ländern zur Weiterverarbeitung nach Vietnam verbracht und von dort in die USA geliefert wird, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Das US-Handelsministerium argumentiert demnach, dass Korea und Taiwan mit dem Umweg über Vietnam bislang Anti-Dumping-Zölle für Direktimporte umgingen, die 2015 bzw 2016 eingeführt worden waren.

In Seoul fällt die Aktie des Stahlkonzerns Posco um 0,6 Prozent. In Taiwan zeigt sich die Aktie des Stahlherstellers China Steel Corp gut behauptet.

Die Ölpreise erholen sich derweil etwas von dem Rücksetzer, den sie am Dienstag verzeichnet hatten. Leichten Auftrieb erhalten sie von Daten des US-Branchenverbands API, nach denen die Ölvorräte in den USA in der vergangenen Woche überraschend deutlich gesunken sind. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um 0,3 Prozent auf 62,56 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.685,40 +0,48% +18,40% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.571,72 -0,84% +7,78% 08:00 Kospi (Seoul) 2.099,05 -1,08% +2,84% 08:00 Schanghai-Comp. 3.022,73 -0,70% +21,21% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.823,37 -0,18% +10,43% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.358,96 -0,35% +9,89% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.685,34 -0,33% +0,02% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:52 % YTD EUR/USD 1,1289 -0,0% 1,1290 1,1291 -1,5% EUR/JPY 121,49 -0,3% 121,81 122,23 -3,4% EUR/GBP 0,8967 +0,0% 0,8964 0,8946 -0,4% GBP/USD 1,2589 -0,0% 1,2595 1,2622 -1,2% USD/JPY 107,62 -0,3% 107,90 108,26 -1,9% USD/KRW 1171,15 +0,3% 1167,29 1167,66 +5,1% USD/CNY 6,8841 +0,2% 6,8729 6,8703 +0,1% USD/CNH 6,8892 +0,0% 6,8879 6,8770 +0,3% USD/HKD 7,7967 -0,0% 7,8003 7,8017 -0,5% AUD/USD 0,6997 +0,1% 0,6993 0,6986 -0,7% NZD/USD 0,6680 +0,1% 0,6676 0,6662 -0,5% Bitcoin BTC/USD 11.287,00 +5,8% 10.664,75 9.861,75 +203,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,51 56,25 +0,3% 0,16 +18,5% Brent/ICE 62,56 62,40 +0,3% 0,16 n.def. METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.427,37 1.418,44 +0,6% +8,93 +11,3% Silber (Spot) 15,33 15,32 +0,0% +0,01 -1,1% Platin (Spot) 830,99 830,00 +0,1% +0,99 +4,3% Kupfer-Future 2,66 2,66 -0,2% -0,01 +0,5% ===

