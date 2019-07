Die Französin Christine Lagarde soll künftig die Europäische Zentralbank (EZB) führen. Für die Grande Dame der internationalen Finanzwelt bedeutet dies eine Rückkehr nach Europa unter neuen Vorzeichen.

Die 63-Jährige gilt als Grande Dame der Finanzwelt. Seit 2011 ist sie - nach dem unrühmlichen Abgang ihres Landsmannes Dominique Strauss-Kahn - die erste Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit Sitz in Washington. Ihr Amt trat sie inmitten der Euro-Schuldenkrise an.

In Griechenland weckt ihr Name einige Antipathien. Das pleitebedrohte Land wurde zwischen 2010 und 2018 mit milliardenschweren internationalen Krediten gestützt, an denen auch der IWF beteiligt war. Viele Menschen in dem Land warfen Lagarde allerdings vor, dafür zu strenge Auflagen und Bedingungen diktiert zu haben.

Bevor sie 2005 in die Politik ging, leitete die frühere Synchronschwimmerin eine der größten Kanzleien der Welt mit rund 4000 Anwälten. Für den Job pendelte ...

