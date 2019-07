Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Am US-Renten- und -Aktienmarkt findet wegen des Unabhängigkeitstages in den USA einen Tag später nur ein verküzter Handel statt.

DONNERSTAG: An den US-Finanzmärkten wird wegen des Unabhängigkeitstages nicht gearbeitet.

TAGESTHEMA I

Überraschungscoup beim EU-Gipfel: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll als erste Frau an die Spitze der mächtigen EU-Kommission rücken, wie Ratspräsident Donald Tusk mitteilte. Dafür nimmt Bundeskanzlerin Merkel schwere Zerwürfnisse mit dem Koalitionspartner SPD in Kauf. Die Sozialdemokraten erklärten in Berlin umgehend, sie lehnten von der Leyen ab. Auch im Europaparlament formierte sich Widerstand. Frankreichs Präsident Macron setzte beim EU-Gipfel auch durch, dass IWF-Chefin Französin Christine Lagarde als erste Frau an die Spitze der EZB rücken soll. Darüber hinaus wählten die Staats- und Regierungschefs den belgischen Regierungschef Charles Michel zum künftigen EU-Ratspräsidenten. Als EU-Außenbeauftragter wurde der spanische Außenminister Josep Borrell nominiert.

TAGESTHEMA II

Österreich hat als erstes Land der EU ein komplettes Verbot des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat beschlossen. Eine Mehrheit im Nationalrat stimmte für eine entsprechende Vorlage der sozialdemokratischen SPÖ. Allerdings ist unklar, ob Österreich mit dem Verbot gegen EU-Recht verstößt. Kritiker halten das Vorhaben nicht mit EU-Recht für vereinbar. Die EU hat den Einsatz von Glyphosat noch bis zum 15. Dezember 2022 erlaubt. Glyphosat wurde von dem US-Agrarkonzern Monsanto auf den Markt gebracht, der inzwischen von Bayer übernommen wurde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:00 DE/Deutsche Telekom AG, PG zu den weiteren 5G-Plänen

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

LPKF Laser & Electronics AG, Umsatz und Auftragseingang, 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Funkwerk AG 0,30 EUR Envitec Biogas AG 1,00 EUR USU Software AG 0,40 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 49,9 zuvor: 50,0 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 51,5 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,6 1. Veröff.: 55,6 zuvor: 55,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 52,9 Einkaufsma nagerindex gesamt PROGNOSE: 52,1 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 51,8 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,0 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +135.000 Stellen zuvor: +27.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -54,40 Mrd USD zuvor: -50,79 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 227.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 50,9 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 55,8 Punkte zuvor: 56,9 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 (Volumen offen) Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger neuer Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.535,50 0,14 S&P-500-Future 2.979,20 -0,01 Nikkei-225 21.607,38 -0,68 Schanghai-Composite 3.022,23 -0,71 +/- Ticks Bund -Future 173,69 20 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.526,72 0,04 DAX-Future 12.537,50 0,05 XDAX 12.549,78 0,05 MDAX 25.706,81 -0,27 TecDAX 2.914,84 -0,09 EuroStoxx50 3.507,98 0,30 Stoxx50 3.217,18 0,51 Dow-Jones 26.786,68 0,26 S&P-500-Index 2.973,01 0,29 Nasdaq-Comp. 8.109,09 0,22 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,49 +26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf einen uneinheitlichen europäischen Aktienmarkt deuten die Vorlagen und das Umfeld hin. Neue Allzeittiefs der europäischen Renditen und neue Mehrjahrestiefs der US-Renditen dürften die Anleger nach wie vor in defensive Aktien treiben. Hinzu kommt, dass die Zinssenkungsfantasie weiter Auftrieb bekommt. Denn Donald Trump will die Fed-Kritikerin Judy Shelton zur Notenbankgouverneurin machen, sie hat sich für Zinssenkungen ausgesprochen. Auf den zweiten freien Platz im obersten Führungsgremium der Fed will der Präsident den Ökonomen Christopher Waller nominieren, er gilt ebenfalls als Taube. Von der bisherigen IWF-Chefin Christine Lagarde wird eine Fortsetzung der Draghi-Linie in der EZB erwartet, falls sie wie vorgeschlagen Präsidentin der Euro-Notenbank wird. Neben defensiven Aktien dürften mit der kursierenden Übernahmespekulation auch Software-Titel in den Blick des Markts geraten. Der Chiphersteller Broadcom will Medienberichten zufolge die US-Cybersicherheitsgruppe Symantec übernehmen.

Rückblick: Etwas fester - Favorisiert wurden im derzeit fragilen Konjunkturumfeld eher konjunkturunabhängige Aktien, gestützt von sinkenden Zinsen. Die deutsche Zehnjaresrendite markierte ein Rekordtief nach taubenhaften Aussagen aus EZB-Kreisen. Ein Dämpfer kam aus den USA. Dort wurden wieder neue Strafzölle gegen die EU ins Spiel gebracht. In Zürich schloss der SMI nach einem Plus von 0,5 Prozent erstmals über der 10.000er Marke, weil die konjunkturunabhängigen Schwergewichte weiter auf Rallykurs lagen. In ganz Europa wurden Versorger-, Nahrungsmittel- und Konsumgüteraktien favorisiert, Auto-, Chemie- und Bauaktien wurden dagegen vernachlässigt. Ähnlich stark wie Zürich zeigte sich Mailand, nachdem die Regierung in Rom sich im Streit um ihren Haushaltsplan dem Druck der EU gebeugt und die Defizitquote gesenkt hat. Die Rendite italienischer Zehnjahresanleihen sank darauf deutlich. Für Anheuser-Busch ging es um 2,1 Prozent nach oben. Positiv wurde gewertet, dass der Brauereikonzerns mit dem Börsengang des Asiengeschäftes bis zu 9,8 Milliarden Dollar einnehmen könnte.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der DAX hinkte mit seinen vielen konjunkturabhängigen Werten hinterher, gebremst von mauen Wirtschaftsdaten aus dem Einzelhandel und einer gesenkten Produktionsprognose der Maschinenbauer. Im DAX stiegen Henkel um 3,8 Prozent. Eon und RWE gewannen je 1,6 Prozent. Auf der anderen Seite fielen Thyssenkrupp um 2,4 Prozent. Und mit BASF ging es um 1,9 Prozent nach unten. "Wegen des konjunkturellen Umfelds ist BASF der Kandidat Nummer eins für eine Gewinnwarnung", sagte ein Händler. Grenke fielen um 6,8 Prozent, nachdem neue Geschäftszhalen eine schwächelnde Marge gezeigt hatten. Global Fashion schlossen zu ihrem Börsendebüt 9 Prozent unter dem Ausgabekurs.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Bayer-Aktie reagierte nur leicht negativ auf die Meldung, dass Österreich ein Glyphosat-Verbot beschlossen hat. Gegen den etwas festeren Gesamtmarkt gab die Aktie nach Angaben eines Händlers von Lang & Schwarz um 0,1 Prozent nach. Die VW-Aktie quittierte starke US-Absatzzahlen mit einem Plus von 0,3 Prozent. Grenke erholten sich bei hohem Umsatz um gut 2 Prozent. Der Platow-Börsenbrief hatte die Aktie zum Kauf empfohlen.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Der Aktienhandel verlief ziemlich flau. Leicht getragen wurde der Markt von der Hoffnung auf Zinssenkungen. Der "Waffenstillstand" zwischen China und den USA sorgte dagegen kaum mehr für Kauflaune. Zwar werde wieder verhandelt, aber ein Durchbruch bleibe in weiter Ferne, hieß es. Größere Bewegungen gab es an den Rohstoff- und Rentenmärkten. Ölwerte waren mit dem fallenden Ölpreise auch die großen Verlierer, so im Dow Chevron und Exxon mit Verlusten von 1,5 bzw 1,1 Prozent. Der Kurs des Pharmakonzernss Amarin stieg um 16 Prozent nach einem angehobenen Umsatzausblick. Gilead stiegen um 1,5 Prozent. Das Unternehmen will die Zulassung eines Medikaments gegen rheumatische Arthritis noch in diesem Jahr beantragen. Oracle zeigten sich wenig beeindruckt von einer Bonitätsabstufung durch Standard & Poor's. Die Aktie stieg um 0,8 Prozent.

Wie sehr die Märkte auf Zinssenkungen setzen, zeigte sich am Rentenmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sackte ab auf das Novembertief von 2016. Sie verlor 5 Basispunkte auf 1,98 Prozent.

