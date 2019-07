Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Am US-Renten- und -Aktienmarkt findet wegen des Unabhängigkeitstages in den USA einen Tag später nur ein verkürzter Handel statt.

DONNERSTAG: An den US-Finanzmärkten wird wegen des Unabhängigkeitstages nicht gearbeitet.

TAGESTHEMA

Der Chiphersteller Broadcom will Medienberichten zufolge die US-Cybersicherheitsgruppe Symantec übernehmen. Wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, könnte sich das Volumen einer Transaktion auf mehr als 15 Milliarden US-Dollar belaufen. Eine Einigung könnte zwar bereits am Mittwoch angekündigt werden, allerdings sei auch eine Verzögerung auf einen Tag nach dem US-Feiertag am 4. Juli denkbar. Zuvor hatte bereits die Agentur Bloomberg über das Kaufinteresse von Broadcom berichtet. Mit einer Übernahme von Symantec würde sich Broadcom stärker auf den Softwarebereich ausrichten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +135.000 Stellen zuvor: +27.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -54,40 Mrd USD zuvor: -50,79 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 227.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 50,9 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 55,8 Punkte zuvor: 56,9 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.979,20 -0,01% Nikkei-225 21.596,62 -0,72% Hang-Seng-Index 28.832,99 -0,15% Kospi 2.096,53 -1,20% Shanghai-Composite 3.023,30 -0,68% S&P/ASX 200 6.691,60 +0,58%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen. Die Euphorie, die der "Waffenstillstand" im Handelsstreit zwischen China und den USA am Wochenende geweckt hat, weicht Ernüchterung. Marktteilnehmer fragen sich, ob und wann beide Seiten ihren Konflikt beilegen werden, denn konkrete Fortschritte sind seither nicht vermeldet worden und die jeweiligen Positionen sind verhärtet. Auf dem japanischen Aktienmarkt lastet zusätzlich der wieder etwas festere Yen. Für das Kursminus in Schanghai machen Beobachter neben dem schwächeren Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor Aussagen des Präsidenten der chinesischen Zentralbank Yi Gang verantwortlich. Dieser soll Erwartungen an eine Zinssenkung gedämpft haben, indem er den aktuellen geldpolitischen Kurs der Notenbank als genau richtig bezeichnet habe. Geplante neue US-Strafzölle belasten Aktien aus der Stahlbranche dagegen kaum. Die USA haben angekündigt, Zölle von bis zu 456 Prozent auf Stahl aus Korea oder Taiwan zu erheben, der aus diesen beiden Ländern zur Weiterverarbeitung nach Vietnam verbracht und von dort in die USA geliefert wird, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. In Seoul fällt die Aktie des Stahlkonzerns Posco um 0,6 Prozent. In Taiwan zeigt sich die Aktie des Stahlherstellers China Steel Corp gut behauptet.

US-NACHBÖRSE

Übernahmespekulationen haben am Dienstag im nachbörslichen Handel die Aktie von Symantec um gut 22 Prozent nach oben schießen lassen (siehe Tagesthema). Die Aktie des mutmaßlichen Käufers Broadcom verlor 4,1 Prozent. Mit einem Anstieg um 7,1 Prozent reagierten die Aktien von Tesla auf die überraschend guten Zweitquartalszahlen des Herstellers von Elektroautos.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.786,68 0,26 69,25 14,83 S&P-500 2.972,98 0,29 8,65 18,59 Nasdaq-Comp. 8.109,09 0,22 17,93 22,21 Nasdaq-100 7.799,82 0,41 31,69 23,22 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 733 Mio 804 Mio Gewinner 1.619 1.728 Verlierer 1.354 1.220 Unverändert 89 105

Etwas fester - Der Aktienhandel verlief ziemlich flau. Leicht getragen wurde der Markt von der Hoffnung auf Zinssenkungen. Der "Waffenstillstand" zwischen China und den USA sorgte dagegen kaum mehr für Kauflaune. Zwar werde wieder verhandelt, aber ein Durchbruch bleibe in weiter Ferne, hieß es. Größere Bewegungen gab es an den Rohstoff- und Rentenmärkten. Ölwerte waren mit dem fallenden Ölpreise auch die großen Verlierer, so im Dow Chevron und Exxon mit Verlusten von 1,5 bzw 1,1 Prozent. Der Kurs des Pharmakonzernss Amarin stieg um 16 Prozent nach einem angehobenen Umsatzausblick. Gilead stiegen um 1,5 Prozent. Das Unternehmen will die Zulassung eines Medikaments gegen rheumatische Arthritis noch in diesem Jahr beantragen. Oracle zeigten sich wenig beeindruckt von einer Bonitätsabstufung durch Standard & Poor's. Die Aktie stieg um 0,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,76 -2,0 1,78 55,9 5 Jahre 1,75 -4,4 1,79 -17,8 7 Jahre 1,85 -4,9 1,90 -40,0 10 Jahre 1,98 -5,0 2,03 -46,9 30 Jahre 2,50 -4,4 2,55 -56,3

Wie sehr die Märkte auf Zinssenkungen setzen, zeigte sich am Rentenmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sackte ab auf das Novembertief 2016. Sie verlor 5 Basispunkte auf 1,98 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:52 % YTD EUR/USD 1,1286 -0,0% 1,1290 1,1291 -1,6% EUR/JPY 121,53 -0,2% 121,81 122,23 -3,4% EUR/GBP 0,8965 +0,0% 0,8964 0,8946 -0,4% GBP/USD 1,2589 -0,0% 1,2595 1,2622 -1,2% USD/JPY 107,68 -0,2% 107,90 108,26 -1,8% USD/KRW 1171,75 +0,4% 1167,29 1167,66 +5,2% USD/CNY 6,8888 +0,2% 6,8729 6,8703 +0,2% USD/CNH 6,8938 +0,1% 6,8879 6,8770 +0,3% USD/HKD 7,7971 -0,0% 7,8003 7,8017 -0,5% AUD/USD 0,6995 +0,0% 0,6993 0,6986 -0,7% NZD/USD 0,6678 +0,0% 0,6676 0,6662 -0,5% Bitcoin BTC/USD 11.521,25 +8,0% 10.664,75 9.861,75 +209,8%

Der Euro bewegte sich nach seiner steilen Talfahrt des Vortages nur wenig. Zunächst kam etwas Unterstützung aus Italien, wo die Regierung eingelenkt und das Haushaltsdefizit für 2019 gesenkt hat, wie von der EU-Kommission gefordert. Damit könnte das Land einem Defizitverfahren entgehen. Mit der Nachricht, dass Christine Lagarde künftige EZB-Präsidentin werden soll, kam der Euro dann wieder etwas zurück. "Unter Christine Lagarde wird die EZB die lockere Geldpolitik von Mario Draghi fortsetzen", sagte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Der Euro stand schließlich bei 1,1285 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,60 56,25 +0,5% 0,26 +18,7% Brent/ICE 62,62 62,40 +0,4% 0,22 n.def.

Die Ölpreise fielen massiv zurück. Händler sprachen von einer enttäuschten Reaktion auf die verlängerte Förderkürzung des Erdölkartells Opec. "Trotz der Fortsetzung der Kürzungen muss die Gruppe mit einer möglichen Verlangsamung der Weltwirtschaft und einer robusten und wachsenden US-Rohölproduktion fertig werden", sagte Marktstratege Dominick Chirichella von DTN. Die Opec hatte sich auf eine Verlängerung der Produktionskürzungen um neun Monate bis ins erste Quartal 2020 verständigt. Experte Georgi Slavov von Marex Spectron kritisierte die Vereinbarung: "Wir brauchen eine größere Kürzung, um die Preise anzuheben." Warren Patterson von der ING warf die Frage auf, warum die Opec nun das vierte Jahr die Kürzungen fortsetzt und ob diese Strategie wirklich nachhaltig sei. US-Leichtöl der Sorte WTI sackte um 4,6 Prozent ab auf 56,36 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 3,9 Prozent auf 62,55 Dollar. Ein von einem US-Branchenverband im Spätgeschäft gemeldeter deutlicher Rückgang der US-Ölvorräte stützte die Kurse nur leicht. Auch im asiatisch dominierten Geschäft zeigen sich die Ölpreise am Mittwoch davon kaum beeindruckt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.423,21 1.418,44 +0,3% +4,77 +11,0% Silber (Spot) 15,30 15,32 -0,2% -0,02 -1,3% Platin (Spot) 829,41 830,00 -0,1% -0,59 +4,1% Kupfer-Future 2,66 2,66 -0,2% -0,01 +0,5%

Der Goldpreis erholte sich mit der Zinssenkungsfantasie deutlich von seinem Vortagesabsturz. Die Feinunze stieg um 2,3 Prozent auf 1.414 US-Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-NOTENBANK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 03, 2019 01:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.