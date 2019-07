Am frühen Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1289 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Gegenüber dem Franken hat der Euro allerdings weiter nachgegeben. Er kostet derzeit 1,1128, nachdem er am Vorabend noch bei 1,1135 notiert hatte und gesten Mittag noch bei über 1,1160. Der Dollar steht praktisch ...

