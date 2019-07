Ab heute gibt es einen neuen CEO bei der voestalpine: Herbert Eibensteiner übernimmt von Wolfgang Eder. Eibensteiner ist seit 2012 im Vorstand der voestalpine AG. Wolfgang Eder war mehr als 41 Jahre im Konzern - davon 24 Jahre im Vorstand und 15 Jahre an der Spitze der voestalpine. Er wechselt nun in den Aufsichtsrat. Herbert Eibensteiner ist 1963 in Linz geboren. Er blickt auf eine lange und internationale Karriere zurück, ist seit 1989 bei voestalpine tätig und kennt das Geschäft daher umfassend und im Detail. Er ist seit 2012 Mitglied des Vorstands der voestalpine AG und leitete darüber hinaus seit Oktober 2014 mit der Steel Division auch die umsatzstärkste Division des Konzerns.

