Der zweitgrößte Autozulieferer muss weiter zurückstecken, um den Umbau des Produktportfolios in Richtung E-mobility noch mehr zu konkretisieren. Knapp über 6 Euro ergeben Bewertungen für Schaeffler weit unter Buchwert, wenngleich nur Vorzüge gehandelt werden und die Stämme in Familienhand liegen. Ähnlich wie Continental als größter Zulieferer muss Scheffler gut 30 % seines Produktportfolios auf die neue Technologie umbauen. Eine solche Herausforderung gab es noch nie in dieser Größe. Aber: Sowohl die Bilanz von Schaeffler als auch die grundsätzliche Ertragsqualität, gemessen an der Produktivität, sind in Frage zu stellen. Hier zeichnet sich eine der interessantesten Comebacks an, doch nur mit einer Sichtweite von mindestens zwei Jahren.



