Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc,

Weatherford International Ltd. und Weatherford International, LLC

(zusammen "Weatherford" oder das "Unternehmen"), eines der größten

multinationalen Ölfelddienstleistungsunternehmen, das innovative

Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und

Gasindustrie anbietet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine

erfolgreiche "First Day"-Anhörung vor dem US-Konkursgericht für den

südlichen Bezirk von Texas im Zusammenhang mit den am 1. Juli 2019

eingereichten freiwilligen Chapter 11-Petitionen abgeschlossen hat.

Insbesondere erteilte das Gericht Weatherford die vorläufige

Genehmigung für den Zugang zu einer Schuldner-in-Besitz (DIP,

Debtor-in-Possession)-Finanzierung von bis zu 1,5 Mrd. USD. Eine

Anhörung zum Antrag auf endgültige Genehmigung (einschließlich einer

zusätzlichen Finanzierung in Höhe von 250 Mio. USD) findet am 1.

August 2019 statt. Kombiniert mit dem Zugang zu den aus dem laufenden

Geschäft der Gesellschaft generierten liquiden Mitteln, steht diese

Finanzierung zur Verfügung, um den täglichen Bedarf der Gesellschaft

während der Chapter 11-Fälle zu decken.



Zusätzlich zu der gewährten Finanzierung erhielt Weatherford die

Genehmigung, seine Kundenprogramme fortzusetzen, seine Versicherungs-

und versicherungsbezogenen Positionen aufrechtzuerhalten und sein

bestehendes Cash-Management-System weiter zu nutzen. Das Gericht hat

auch einem weiteren von der Gesellschaft eingereichten

Verfahrensantrag stattgegeben. Die Löhne und Leistungen der

Mitarbeiter sind von den Einreichungen unberührt und werden weiterhin

im normalen Verlauf gezahlt. Die Genehmigung der "First Day"-Anträge

durch das Gericht in Verbindung mit der Genehmigung der

vorgeschlagenen DIP-Finanzierung wird es Weatherford ermöglichen,

während der Dauer der Anhängigkeit der Fälle im normalen Verlauf zu

arbeiten.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Gerichtseinreichungen und Informationen über das

Anspruchsverfahren sind abrufbar unter

https://cases.primeclerk.com/weatherford/ oder durch einen Anruf beim

Schadenregulierungsbeauftragten des Unternehmens, Prime Clerk,

gebührenfrei in den USA und Kanada unter 844-233-5155 (oder +

917-942-6392 für internationale Anrufe) oder durch Senden einer

E-Mail an folgende Adresse Weatherfordinfo@primeclerk.com.



Lazard ist als Finanzberater für das Unternehmen tätig, Latham &

Watkins, LLP als Rechtsberater und Alvarez & Marsal als

Restrukturierungsberater. Evercore fungiert als Finanzberater für die

Gruppe der Senior-Noteholder des Unternehmens und Akin Gump Strauss

Hauer & Feld LLP als Rechtsberater.



INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

650 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

26.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.weatherford.com. Sie finden Weatherford außerdem auf

LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2515665-1&h=1983059715&

u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2515665

-1%26h%3D1055917442%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fco

mpany%252Fweatherford%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Facebook (https://c

212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2515665-1&h=3705278536&u=https%3A%2F%2Fc21

2.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2515665-1%26h%3D2043641802

%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWeatherfordCorp%26a%3

DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2

515665-1&h=833363253&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2

6l%3Den%26o%3D2515665-1%26h%3D2951502126%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftw

itter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twitter) und YouTube (h

ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2515665-1&h=3138062540&u=https%3A%

2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2515665-1%26h%3D28

58042555%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fweatherfordcor

p%26a%3DYouTube&a=YouTube).



