FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WEATHERFORD INTL 2042 WTFA US94707VAD29
WEATHERFORD INTL 2021 WTFB US947075AJ68
WEATHERFORD INTL 2023 WTFC US947075AK32
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WEATHERFORD INTL 2042 WTFA US94707VAD29
WEATHERFORD INTL 2021 WTFB US947075AJ68
WEATHERFORD INTL 2023 WTFC US947075AK32
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019