Nach dem Kurssprung gleich zu Wochenbeginn halten sich die Anleger auch am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt etwas zurück. Der Dax +0,04% wurde vor Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 12.545 Punkte taxiert. Am Montag war er nach dem "Waffenstillstand" im Handelskrieg zwischen den USA und China zeitweise bis auf 12.619 Punkte gesprungen und hatte damit den höchsten Stand seit August 2018 erreicht. ...

