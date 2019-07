Strabag Rail a.s. hat von der tschechischen Eisenbahn-Infrastrukturbehörde (Správa železnicní dopravní cesty a.s.) den Auftrag zur Modernisierung der 11,3 km langen Bahnstrecke zwischen Sobeslav und Doubí erhalten. Die Auftragssumme beträgt CZK 3,86 Mrd. (~ 150 Mio. Euro). Die Arbeiten werden im September 2019 beginnen und 46 Monate dauern. Der Anteil der Konsortialführerin Strabag Rail a.s. beläuft sich auf 53,21 Prozent.

