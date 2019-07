Der heutige Aktienhandel dürfte eher ruhig verlaufen. Anleger setzten lieber auf die "sicheren Häfen" Gold und deutsche Staatsanleihen.

Auch am zweiten Tag nach dem neuen Jahreshoch in Form von 12.619 Zählern hält sich der Dax wacker: Der deutsche Leitindex notiert zur Eröffnung bei 12.570 Punkten, ein Plus von 0,4 Prozent. Am gestrigen Handelstag ging das deutsche Börsenbarometer am gestrigen Handelstag nahezu unverändert bei 12.527 Punkten aus dem Handel, das Tagestief hatte bei 12.491 Punkten gelegen.

Das heutige Aktienhandel dürfte eher ruhig verlaufen. Aufgrund des morgigen US-Feiertages (Unabhängigkeitstag am 4. Juli) findet heute jenseits des Atlantiks nur ein verkürzter Handel statt. Entsprechend dünner dürften auch in Frankfurt die Umsätze ausfallen.

Anders sieht die Lage bei den sogenannten "sicheren Häfen" aus. Die Nachfrage nach diesen Anlageklassen ist hoch. Die "Antikrisen-Währung" Gold verteuerte sich nach einem deutlichen Plus am gestrigen Handelstag um weitere 0,7 Prozent auf 1428 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Noch spannender ist Situation am Anleihemarkt. Die Nachfrage nach Bundesanleihen drückt die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein weiteres Rekordtief von minus 0,391 Prozent. Das bedeutet, dass Anleger dafür zahlen, dem Bund Geld leihen zu dürfen. Technische Analysten hatten bereits vor mehreren Wochen ein Kurspotenzial von minus 0,4 Prozent bei dieser Anleihe ausgemacht.

Die Erwartung der Investoren verfestigt sich offenbar weiter: Sie gehen davon aus, dass die Geldpolitik bei fehlenden Risiken für die Preisniveaustabilität und einer an Schwung verlierenden wirtschaftlichen Dynamik auf einen laxeren Kurs einschwenken werde.

Die Nominierung von Christine Lagarde als Nachfolgerin von Mario Draghi als EZB-Präsidentin befeuert diese Erwartungen zusätzlich. Schließlich hat sie sich als IWF-Chefin immer wieder dafür ausgesprochen, die ...

