Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf Christine Lagarde als Nachfolgerin Mario Draghis an der Spitze der EZB geeinigt. Der Eurokurs reagiert kaum.

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch im frühen Handel wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1289 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1301 Dollar festgesetzt.

Von der Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs auf die Chefin des ...

