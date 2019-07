Mit der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (kurz: MOREH) betritt wieder eine neue Emittentin die KMU-Anleihen-Bühne. MOREH begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YNRD5) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 35 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon der Anleihe liegt bei 6,00%. Zeichnungsstart ist am 08. Juli 2019. Wir haben mit dem Geschäftsführer des Immobilien-Unternehmens, Patrick Müller, über die Hintergründe der Anleihen-Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Müller, mit MOREH kommt eine neue Emittentin auf den deutschen KMU-Anleihen-Markt. Klären Sie uns und unsere Leser doch kurz auf - womit verdient die MOREH ihr Geld?

Patrick Müller: Die MOREH ist ein klassischer Immobilienbestandshalter. Dabei haben wir uns auf Gewerbeimmobilien spezialisiert. Unseren Umsatz erzielen wir mit der Vermietung der Objekte. Derzeit erzielen wir mit einer Vermietungsquote von rund 96% eine Mietrendite von 7,4%. Für die Zukunft sehen wir das Potential, die Quote auf über 98% zu erhöhen.

Anleihen Finder: Welche Beziehung besteht zur Munitor Gruppe, der Sie ebenfalls vorstehen? Wie ist die Unternehmensgruppe generell strukturiert?

Patrick Müller, MOREH Patrick Müller: Die Munitor wurde 1982 von meinem Vater als Projektentwickler gegründet. Ich habe 2010 die Geschäftsführung übernommen. Seit der Gründung haben wir erfolgreich Projekte im Gesamtwert von mehr als 500 Mio. Euro entwickelt. Dazu gehören neben zahlreichen Handelsimmobilien unter anderem Hotels, studentische Wohnanlagen und Kongresscenter, aber auch Projekte im Rahmen von Public Private Partnership (PPP). Heute sind wir mit rund 100 Mitarbeitern in den Geschäftsbereichen Projektentwicklung, Asset- und Property-Management sowie Center-Management aktiv. In den vergangenen Jahren haben wir Bestandsportfolio mit einem Wert von rund 200 Mio. Euro aufgebaut von dem jetzt ein Teil in der MOREH gebündelt wurde. Als Teil der Munitor Gruppe profitiert die MOREH von jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, dem Kauf und der Verwaltung von Gewerbeimmobilien.

Anleihen Finder: Wie viele Bestandsimmobilien halten Sie derzeit?

"Wir meiden bewusst die ...

