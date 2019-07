Die Porr unterzeichnet den Vertrag für die Generalinstandsetzung der Piste 2 am Henri Coanda Flughafen in Bukarest-Otopeni. Der Generalunternehmerauftrag beläuft sich auf rd. 23 Mio. Euro (RON 110 Mio.). Gegenstand des Vertrags sind Planung und Generalsanierung der 3,5 km langen Piste 2 am Henri Coanda Flughafen in Bukarest-Otopeni, des größten Flughafens in Rumänien. Der Auftrag umfasst das Abfräsen des Asphalts auf der existierenden Betondecke, die Sanierung der Betonpiste und die Herstellung eines neuen Asphaltoberbaus. Gleichzeitig werden die Regenentwässerung, die elektrische Ausstattung und das Beleuchtungssystem erneuert.

