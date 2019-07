Mainfirst hat Patrizia mit "Outperform" und einem Kursziel von 22,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen habe den Wandel von einem Immobilieninvestor hin zu einem Manager von Immobilien erfolgreich gestemmt, schrieb Analystin Clara Kamenicek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Patrizia sei nun optimal positioniert, um Marktanteile zu gewinnen./mf/gl

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000PAT1AG3

