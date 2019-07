Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle vor Zahlen von 102 auf 115 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schweizer Lebensmittelkonzern könnte auf mehreren Ebenen überraschen, was bislang aber in den Markterwartungen nicht berücksichtigt sei, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sollte etwa der Verlust von Marktanteilen in den USA auch dank innovativer Produkte zum Halten kommen. Auch das Schließen nicht rentabler Produktionsstätten und das Ende der direkten Ladenbelieferung in den Vereinigten Staaten sollte sich positiv auf die Margen auswirken./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 07:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-07-03/10:11

ISIN: CH0038863350