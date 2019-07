Nach dem Erfolg von Data-Driven B2B Digital Media, ein Angebot, das speziell an ein Publikum von Entscheidungsträgern und Führungskräften gerichtet ist, setzt die NetMedia Group, die führende B2B-Mediengruppe in Europa, ihre Innovationstätigkeit nun mit der Einführung des neuen Data-Driven-Angebots für IT- und Innovationsfachleute in der Geschäftswelt fort.

Leistungsstärkeres erweitertes B2B-Data-Angebot

Über seine führenden IT-Informationsportale (Silicon.fr und ITespresso.fr) und ein spezialisiertes IT-Themenangebot zu den wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen in den Bereichen Technologie und Innovation (künstliche Intelligenz (AI), Cybersicherheit, Cloud, Blockchain und IoT) haben Werbefachleute nun Zugriff auf alle Arten von IT-Fachprofilen. Sie erhalten Zugang zu Entscheidungsträgern für IT-Ausrüstung in kleinen und mittelständischen Unternehmen ebenso wie in großen Konzernen

In einem von starkem Wettbewerb geprägten Umfeld, wo die für den Erwerb von IT-Ausrüstung zuständigen Fachleute zunehmend gefragt sind, wird es immer wichtiger für Werbetreibende, ihre Zielgruppen mit gezielter 100-prozentiger B2B-Planung auf Desktops und Mobilgeräten zu erreichen. Zu diesem Zweck stellt die NetMedia Group nun 200 sozioprofessionelle, semantische und verhaltensbezogene Kriterien zur Verfügung, die mithilfe von CRM- und Browser-Daten ermittelt wurden.

Mithilfe von DMP-Technologie und AI-Entwicklung unterstützt Weborama, die führende Datenwissenschaftsgruppe Europas, die NetMedia Group bei der verstärkten Umsetzung ihrer datengestützten Strategie, indem die Medienleistung der Kunden, die Zielreichweite und die Werberenditen gesteigert werden.

Über die NetMedia Group:

Die NetMedia Group ist eine B2B-Mediengruppe, die in fünf europäischen Ländern tätig ist. Sie beschäftigt nahzu 150 Mitarbeiter und erzielt Umsatzerlöse von über 20 Millionen Euro. Die Gruppe stützt sich auf 15 bekannte Marken, darunter Marketing, Chef d'Entreprise, ActionCo, Décision Achats, Daf Mag, Silicon und ITespresso, und ihre Plattformen erreichen monatliche Einzelbesucherzahlen von fast 4,5 Millionen.

Weitere Informationen unter: https://www.netmedia.group

Über Weborama:

Weborama ist ein internationaler Akteur im Bereich der semantischen künstlichen Intelligenz, der Unternehmen mit Technologien und verbraucherwissenschaftlichem Knowhow unterstützt. Weborama bietet maßgeschneiderte, wirksame, relativ unaufdringliche und wettbewerbsfähige Lösungen, die auf mehreren unternehmenseigenen Technologien basieren und von einer der ausgereiftesten verhaltensbezogenen Datenbanken der Welt gespeist werden. Diese beinhaltet 1,3 Milliarden anonyme Profile, die mithilfe einer exklusiven Datenwissenschaft zusammengestellt werden, welche automatische Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen miteinander kombiniert.

Weitere Informationen unter: https://weborama.com/

