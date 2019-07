++ US-Aktien am Dienstag mit überschaubaren Gewinnen ++ Mester von der Fed sieht kein Bedarf für Zinssenkungen ++ IWF-Chefin Lagarde wird EZB-Präsident Draghi ersetzen ++ BoE-Gouverneur Carney sieht Risiken für britische Wirtschaft ++ DE30 heute früh auf dem Weg zu neuen Jahreshochs ++Die Wall Street verbuchte am Dienstag moderate Gewinne und bei der Asien-Sitzung am Mittwoch waren bei den meisten asiatischen Aktienmärkten Kursrückgänge zu beobachten. Es bleibt abzuwarten, ob die USA und China bei ihren Verhandlungsgesprächen Fortschritte erzielen und die bestehenden Handelshemmnisse abbauen können. Die zusätzlichen Zölle auf US-Importe aus der EU, die zu der bereits betroffenen Warenliste im Wert von 21 Mrd. USD (im April angekündigt) hinzugefügt werden, dürften der Stimmung ebenfalls einen Dämpfer verpasst haben. Der S&P 500 verliert nach seiner ...

