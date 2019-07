München (ots) - Als schüchternes Zimmermädchen kam Tina Kessler (Christin Balogh) an den "Fürstenhof" und arbeitete sich erfolgreich bis zur Chefköchin hoch. Doch privat musste sie einige Rückschläge verkraften. Höhepunkte waren die tragische Liebesgeschichte mit David Hofer (Michael N. Kühl) und die dramatische Entführung ihres Babys durch Beatrice Stahl (Isabella Hübner). Doch mit dem smarten Isländer Ragnar Sigurdson (Jeroen Engelsman) hat Tina endlich ihr Glück gefunden und verlässt mit ihm nach der Hochzeit - zusammen mit Söhnchen Tom - das beschauliche Bichlheim gen Island. Nach fast sechs Jahren verabschiedet sich Christin Balogh von "Sturm der Liebe". In Folge 3188 (voraussichtlicher Sendetermin: 17. Juli 2019) wird sie ein letztes Mal als Tina Kessler zu sehen sein.



Damit verlässt ein Zuschauerliebling die Telenovela. Christin Balogh: "Es war wirklich keine leichte Entscheidung, aber ich habe einfach gespürt, dass es für Tina und mich Zeit wird, den 'Fürstenhof' mit all seinen wunderbaren Bewohnern und Angestellten zu verlassen und mich neuen Abenteuern zu stellen. Es war eine wundervolle Reise, die jetzt für mich endet." Ihre Rolle der Tina Kessler war von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt. Ein echtes Geschenk für die junge Schauspielerin: "Tina durfte so viel erleben, wachsen und auch scheitern. Für diese Spielmöglichkeiten und die Unterstützung vom ganzen Team bin ich sehr dankbar. Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge und nehme die Sturmfamilie in Kopf und Herz mit. Mir bleibt nichts, außer Danke zu sagen für unfassbare sechs Jahre." Die Bavaria Fiction-Produktion bedauert sehr, dass Christin Balogh der Telenovela den Rücken kehrt. "Christin habe ich als einen wunderbaren Menschen und als eine großartige Schauspielerin schätzen gelernt. Ich wünsche ihr für ihre Zukunft alles Gute", so Produzentin Bea Schmidt.



