Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach einer Investoren- und Analystenveranstaltung der Klebstoffsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Das Management des Konsumgüterkonzerns habe zwar die Jahresziele bekräftigt und damit Sorgen am Markt über eine mögliche Senkung beschwichtigt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Enttäuscht habe sie aber die fehlende Diskussion über die kurzfristige Entwicklung vor dem Hintergrund zunehmend schwieriger Geschäftsbedingungen./gl/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 07:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 07:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-07-03/10:48

ISIN: DE0006048432