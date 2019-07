"Es tut sich was bei Elektroautos", so Analyst Gene Munster. Gerade das Model 3 sei "on fire". Autotrader-Experte Michelle Krebs bescheinigt Tesla den Aufbau einer "phänomenalen Marke." Tatsächlich greifen die Kunden zu wie noch nie. Tesla hat sein Auslieferungsziel für das zweite Quartal mit 95.200 Autos in der Mitte erreicht und damit doppelt so viele Fahrzeuge wie im Vorjahreszeitraum verkauft. Analysten sind überrascht, sie rechneten mit 88.000 Einheiten. Entsprechend positiv die Reaktion der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...