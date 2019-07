Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen trübt sich weiter ein und fällt im Juni auf 4,7 Saldenpunkte (-1,1 Zähler), so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Zu diesem Rückgang tragen beide Komponenten des Indikators bei: So verringert sich die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage um 0,8 Zähler auf 16,7 Saldenpunkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...