Die Mitgliederversammlung wählte am 2. Juli 2019 Petra Huwiler

(SUVA) und Alain Rogger (WAS Ausgleichskasse) neu in den Vorstand.

Das Luzerner Forum freut sich über die kompetente Verstärkung.



Petra Huwiler leitet seit 2019 die Abteilung

Versicherungsleistungen, das Kompetenzzentrum der Suva für die

Schadenabwicklung. Sie verfügt über langjährige Fach- und

Führungserfahrung in der Versicherungsindustrie. Seit 2005 arbeitete

sie bei der Helsana Versicherungen AG und verantwortete seit 2013 den

Bereich Leistungen Unternehmen, Krankentaggeld und Unfall für die

Zentralschweiz und Zürich.



Alain Rogger ist seit 2019 Mitglied der Geschäftsleitung des WAS

(«Wirtschaft Arbeit Soziales») und leitet das Geschäftsfeld

Ausgleichskasse. Der Jurist mit einem Executive-MBA-Abschluss verfügt

über eine langjährige Fach- und Führungserfahrung und ist ein

profunder Kenner des sozialen Sicherungswesens der Schweiz. 2006

wurde er Geschäftsleitungsmitglied der Ausgleichskasse und übernahm

damals die Leitung des Bereichs Beiträge.



Die Mitgliederversammlung nahm die Rücktritte in Folge

Pensionierung von Urs Hofstetter (Ausgleichskasse), Donald Locher

(IV), Markus Lustenberger (ZBSA) und Thomas Mäder (SUVA) zur Kenntnis

und dankte Ihnen für ihr grosses Engagement zu Gunsten der

Sozialversicherungshauptstadt Luzern im Rahmen ihrer Tätigkeiten für

das Luzerner Forums.



Luzerner Forum



Das Luzerner Forum bringt die führenden Akteure der

Sozialversicherungen und der Sozialen Sicherheit am

Wirtschaftsstandort Luzern zusammen. Das Luzerner Forum ist

unabhängig, vernetzt das Wissen seiner Träger- und

Partnerorganisationen und entwickelt so die Sozialversicherungen und

die Soziale Sicherheit in der Schweiz weiter. Gegründet 2006, wird

das Luzerner Forum seit 2009 als Verein geführt und ist vollständig

durch seine Mitglieder finanziert. Präsidentin ist Margrit

Fischer-Willimann, Geschäftsführer ist Hannes Blatter.



Weitere Informationen unter: www.luzerner-forum.ch



